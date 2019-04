Para não ser estuprada, mulher luta contra maníaco em parada de ônibus

A mulher lutou com o suspeito para se proteger de abusos sexuais | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem ide 37 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (03), após tentar estuprar uma dona de casa, de 49 anos, em uma parada de ônibus. O crime aconteceu na rua Tefé, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.



A vítima relatou ao Em Tempo que foi atacada por volta de 13h30, quando aguardava o transporte coletivo, para ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), buscar remédios para a nora.

“Logo quando cheguei à parada, haviam duas moças. Elas pegaram o ônibus juntas, eu fiquei sozinha, quando apareceu esse homem tarado, com o pênis ereto para fora da calça. Ele tentou me agarrar e eu tentei me proteger. Depois de lutar com ele, gritei por socorro”, disse a vítima.

Ainda conforme a dona de casa, o suspeito não estava armado. Ao tentar fugir, ele foi perseguido por moradores do bairro e agredido. “Mesmo se ele estivesse armado eu iria enfrentá-lo, para me proteger. Ainda bem que depois consegui ajuda dos meninos do bairro”, ressaltou a vítima.

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e detiveram o homem na rua São Paulo, da comunidade Aliança com Deus.

Devido aos ferimentos sofrido nas agressões, o suspeito foi levado pela polícia para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Após receber atendimento médico, o homem foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento.

