Bandidos armados assaltam funcionários e pacientes de UBS em Manaus

dois homens entraram na unidade, armados, e roubaram pertences das vítimas | Foto: Reprodução Google Maps

Manaus - Usuários e servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) N41, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizada na avenida A, esquina com rua Manila, na Cidade Nova, foram alvo de assalto à mão armada na manhã desta quarta-feira (3). Os atendimentos foram suspensos por conta do abalo emocional dos servidores.

Segundo os servidores, dois homens armados entraram na unidade e roubaram pertences de usuários e servidores que estavam no local. Uma viatura da 15ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) foi acionada e a diretora do Distrito de Saúde Norte (Disa Norte) foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia da área.

Outros casos

Em fevereiro deste ano, quatro homens assaltaram pacientes e servidores da Unidade Básica de Saúde João Nogueira da Matta , localizada na rua Doutor Daniel, 77, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.



A UBS Mansour Bulbol, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital amazonense, teve o condensador de um dos ar-condicionados foi furtado, no ano passado, impedindo os trabalhos odontológicos no local.

Em outubro de 2018, a Prefeitura de Manaus divulgou dados alarmantes: até aquele mês, cerca de três mil unidades de serviço municipal, entre escolas, unidades de saúde e outros órgãos sofreram algum tipo de ação criminosa.

