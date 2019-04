Homem que matou esposa com 10 facadas se entrega à polícia em Manaus

O autor do crime se entregou à polícia, na tarde desta quarta-feira (3), após quase um mês do crime. | Foto: divulgação

Manaus - Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos, principal suspeito de matar com 10 facadas a jovem maranhense Stefane Rocha Chaves , de 19 anos, se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (3), após quase um mês do crime. A informação foi confirmada pelo titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Paulo Martins.

O crime aconteceu no dia 5 de março, dentro de uma quitinete onde o casal morava, na rua Jasmim da Noite, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Um tio da vítima, que acompanhava as investigações, informou ao Em Tempo que o suspeito se entregou na sede da DEHS acompanhado de um advogado. "Na última segunda-feira, a defesa do Jefferson foi orientada pelo delegado para que ele se entregasse, e hoje ele se apresentou na delegacia", disse o músico Elson Santos, 42.

Elson informou ainda que chegou percorrer alguns municípios do interior do Amazonas em busca do paradeiro do suspeito. O familiar está hospedado em Manaus desde o dia do crime, e ainda ressaltou que vai se empenhar no caso até a condenação do suspeito na Justiça.

"Eu fui até Juruá confirmar algumas informações, e tudo indicava que o suspeito fugiria para lá, porque tem parentes na cidade. Toda a família se mobilizou, divulgou fotos do Jefferson nas redes sociais, e agora estamos aliviados com a prisão dele", disse o tio.

O titular da DEHS informou que mais detalhes sobre o caso serão repassados durante coletiva de imprensa, prevista para esta quinta-feira (4).

O caso

O motivo do assassinato, segundo a polícia, seria por conta de uma discussão banal. O suspeito teria ingerido bebidas alcoólicas e, ao voltar para casa, não conseguiu entrar por estar sem a chave. O homem teria dormido no quintal da casa e, ao acordar, acusou a companheira de ter escondido a chave do portão. Em seguida, desferiu as facadas na vítima.



A jovem foi encontrada ensanguentada e sem sinais vitais pela irmã de Jefferson. A polícia foi acionada, mas o homem já havia fugido. Natural de Imperatriz (MA), Stefane não tinha familiares em Manaus. Ela deixou uma filha de um ano e quatro meses do relacionamento com Jefferson, que está sob os cuidados de sua avó materna, na cidade de Davinópolis, no Maranhão.

