Homem é executado na frente de casa na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Alessandro Pereira Silva, de 23 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (3), após ser perseguido por três homens amados. A vítima estava na frente da sua casa localizada na rua Jordão, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Familiares testemunharam a ação dos criminosos.

Conforme os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ao perceber os suspeitos chegarem, Alessandro tentou correr para dentro da casa onde morava. No entanto, foi alcançado por um dos atiradores, que disparou cinco tiros à queima-roupa contra ele. Ainda segundo a PM, três dos disparos atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local.

Após cometerem o crime, o trio fugiu a pé. O crime pode estará relacionado com o tráfico de drogas daquela região, mas a família da vítima não confirmou a informação.

No local do crime, um dos suspeitos deixou um simulacro de arma de fogo, que também seria usado para intimidar Alessandro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local, mas ao chegar apenas atestou o óbito do homem.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Homem que matou esposa com 10 facadas se entrega à polícia em Manaus

Polícia Civil prende mecânico que agrediu ex-companheira em Manaus