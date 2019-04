Dupla estrangula torrador de farinha até a morte para roubar celular

Os suspeito confessaram o latrocínio e informaram na delegacia | Foto: Divulgação

Itacoatiara - O torrador de farinha Alzimar de Souza Feijó, de 50 anos, foi estrangulado até a morte na madrugada desta quinta-feira (4), quando tentava se proteger de um roubo dentro de sua casa. O caso ocorreu no bairro Nogueira Junior, em Itacoatiara, a 175 quilômetros de Manaus. Os suspeitos do crime, um adolescente de 16 anos e um homem identificado como Márcio Rabelo Santana, de 22 anos, foram detidos na manhã de hoje.

A equipe da Polícia Civil em Itacoatiara disse que, ao chegarem na residência da vítima, o corpo estava sobre a cama, com sinais de agressão física e cortes de faca no peito. Durante a investigação feita no local, os policiais constataram que o torrador de farinha esteve em um bar na noite anterior, assistindo um jogo de futebol e bebendo com algumas pessoas, dentre elas, os suspeitos do assassinato.

Os suspeitos confessaram o latrocínio, e informaram na Delegacia que tiveram a ideia de furtar o aparelho celular da vítima após perceberem que ele estava indo para casa, onde morava sozinho, bastante alcoolizado. "Eles tentaram tirar o celular do bolso da vítima enquanto ela dormia. Ao perceber que estava sendo furtado, o torrador de farinha reagiu. Foi quando o Márcio deu um golpe de 'mata leão' na vítima e o adolescente riscou o peito da homem com uma faca", disse o delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

Vítima trabalhava como torrador de farinha no município | Foto: divulgação

Após matarem a vítima, a dupla roubou o celular modelo Samsung J1, que custa cerca de R$ 380 no mercado, e vendeu para consumir mais bebida alcoólica e entorpecentes. Os policiais fizeram buscas pelos suspeitos em várias casas do bairro Nogueira Junior. A dupla foi encontrada escondida no quarto de uma casa, e o celular de Alzimar foi recuperado pela polícia.

Marcio e o adolescente foram levados à DIP de Itacoatiara, onde foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio. O homem de 22 anos foi encaminhado à Unidade Prisional do município e o adolescente deve permanecer apreendido na Delegacia, à disposição da Justiça.

Histórico criminal

De acordo com o delegado Paulo Barros, do DIP de Itacoatiara, o adolescente já respondia em liberdade por um homicídio cometido em janeiro de 2018. "Ele foi pego em flagrante, cumpriu uma quarentena na delegacia, e teria uma audiência no fórum no dia 9 de abril", contou Barros.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Colombiano é perseguido e morto a tiros no Amazonas

Homem diz que matou esposa após ver mensagens no celular dela, no AM