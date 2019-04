Prestanista é preso por ameaçar ex-companheira em Manaus

Manaus - Um prestanista de 36 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (4), na Zona Norte de Manaus, por ter descumprido medidas protetivas impostas a ele pela justiça. Segundo a polícia, o homem teria ido diversas vezes á casa da ex-companheira e ameaçado ela e seus familiares.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) o infrator foi preso na casa onde estava morando, situada rua Uruguai, loteamento América do Sul, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte da capital. "É uma situação bem complicada. Ele responde a processo por ameaça e por dois descumprimentos de medidas protetivas de urgência concedidas em benefício da companheira dele, uma mulher de 40 anos”, explicou.

O mandado de prisão preventiva em nome do prestanista foi expedido no dia 25 de março deste ano, pela juíza Luciana da Eira Nasser, do 2º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha).

Ao término dos procedimentos cabíveis na DECCM, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

