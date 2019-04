Dupla é presa em flagrante por crime ambiental em Manaus

Dupla foi presa em flagrante por poluição ambiental | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 11h, duas pessoas denunciadas por poluição ambiental foram presas e uma terceira pessoa foi indiciada pelo mesmo crime. A prisão aconteceu por meio da equipe da investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) com o apoio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a titular da Dema, Carla Biaggi, o flagrante aconteceu na rua Lago Vitória do Conjunto Galiléia, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, a equipe do 26º DIP, em diligências pela área, encontrou no local um caminhão de coleta de resíduos utilizado para despejar dejetos líquidos de um lava a jato diretamente no Igarapé do Passarinho, naquela região.

“Os policiais nos acionaram e imediatamente nos deslocamos ao lugar indicado, onde prendemos Carlos Antonio Sousa da Silva, 25, e Napoleão Ataíde Guimarães, 42, respectivamente dono do estabelecimento e o motorista do caminhão. Estela Barbosa de Medeiros, 42, também será indiciada pela prática criminosa, uma vez que o veículo encontrado na cena do crime pertence a ela”, explicou a titular da Dema.

Conforme Biaggi, Estela argumentou desconhecer que o caminhão estava sendo utilizado para tal finalidade. “Após os procedimentos cabíveis na especializada, Carlos Antonio e Napoleão serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital. Já Estela foi liberada para responder ao processo em liberdade”, concluiu.

