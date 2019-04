Homem é preso por estelionato em flutuante do Tarumã

Prisão foi feita por equipe do 19 dip | Foto: Divulgação

Manaus -Um homem identificado como Walterlan Cruz Obando, de 52 anos, foi preso nesta quinta-feira (04) em um flutuante localizado na estrada da Praia Dourada, bairro Tarumã, zona oeste da capital, pela prática de crime de estelionato.



A prisão preventiva foi feita pela equipe de investigação do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado titular Aldeney Goes.Ele é investigado por se passar por empresário para se apoderar de bens pertencentes a terceiros.

De acordo com informações da autoridade policial, o homem e um outro comparsa, chamado Dorian Moreira Cavalcanti Júnior, 31, já preso pela mesma equipe no dia 12 de março, usaram nomes falsos para contratarem uma empresa de transportes no dia 23 de janeiro. Com isso, eles conseguiram retirar quatro contêineres que estavam guardados em imóvel particular na Estrada da Praia Dourada, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Os objetos já haviam sido negociados em um site de compras e o estelionatário pretendia desaparecer assim que recebesse o dinheiro. Segundo a polícia, era uma prática comum dele. Os policiais frustraram essa ação antes que ela fosse concluída e também identificaram todos os autores.

“O proprietário do local, um homem de 47 anos, chegou no momento em que os funcionários da empresa de transportes estavam fazendo a retirada dos contêineres. Quando percebeu que se tratava de um golpe, imediatamente acionou a equipe do 19º DIP. No entanto, a dupla empreendeu fuga sem levar os contêineres. Durante as investigações, descobrimos a localização de Dorian e logramos êxito na prisão dele. As buscas continuaram até prendermos Walterlan”, explicou Goes.



Histórico

Conforme a Polícia Civil, Walterlan Cruz Obando já foi processado criminalmente por outros crimes de estelionato e em um dos seus delitos, também com a ajuda de um comparsa, vendeu um carro e depois foi à Delegacia Especializada registrar o roubo do veículo na intenção de que a polícia realizasse a apreensão. A ação foi descoberta e resultou em ação penal movida em desfavor dele.

Indiciamento

Conforme o delegado, Aldeney Goes. durante as investigações em torno do caso, ele representou à Justiça o pedido de prisão em nome de Walterlan. O mandado de prisão preventiva foi expedido na manhã desta quinta-feira (4/4), pela juíza Patrícia Macêdo de Campos, da 8ª Vara Criminal.

Walterlan foi indiciado por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis no 19° DIP, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

