Vídeo: PM flagra assalto e surpreende criminoso em Manaus

Manaus - Em uma ação rápida, um policial militar - que não teve o nome divulgado - conseguiu prender um assaltante no momento em que ele abordava uma mulher no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O caso foi registrado pela câmera de segurança de uma residência e divulgado em grupos de WhatsApp na manhã desta sexta-feira (05).

O vídeo mostra um carro preto, que era dirigido pelo PM, chegando na rua Coronel Miranda Reis. O policial estaciona próximo da avenida Coronel Ferreira de Araújo e permanece dentro do veículo. Logo em seguida, a mulher - que estava a pé e a caminho do trabalho - é abordada pelo criminoso que pilotava uma motocicleta. Ele chega a descer do veículo e aponta a arma em direção da trabalhadora.

Nervosa, a vítima retira vários objetos da bolsa e entrega algo de valor ao homem - que vestia uma camisa azul e branca de mangas compridas e uma bermuda jeans. Ele também usava um capacete para dificultar qualquer identificação. De acordo com o que marca a gravação, o crime ocorreu às 7h20.

No momento em que ele sobe no veículo, o policial (que estava fardado) sai do carro armado e efetua a prisão do assaltante. O caso teria sido registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A ação chamou a atenção dos moradores da área, que parabenizaram o ato de bravura do PM, que mesmo fora do horário de serviço, atuou para combater o crime.

Veja como foi a ação do policial:

Veja a ação do policial militar | Autor: Divulgação

