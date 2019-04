Presas 14 pessoas e apreendidos três adolescentes no interior do AM

Manaus- Entre a quinta-feira (04) e a madrugada desta sexta-feira (05), a Polícia Militar prendeu 14 pessoas, recapturou um foragido e apreendeu três adolescentes envolvidos em ocorrências criminais em municípios do interior do Estado. Entre as prisões efetuadas, tráfico de drogas, homicídio e latrocínio.



As ações policiais também resultaram na apreensão de quatro armas, sendo dois revólveres, três espingardas, um rifle de pressão e uma arma caseira, quinze munições, uma motocicleta, um bote de alumínio, um motor de popa, dez relógios, 89 porções de entorpecentes, uma balança de precisão e material para embalar drogas .

São Sebastião do Uatumã,



Em São Sebastião do Uatumã, os policiais militares prenderam dois homens, de 22 e 19 anos, acusados de participar de um homicídio no município. A dupla tinha fugido para a zona rural da cidade e foi encontrada em um sítio, no quilômetro 32 da Estrada da Integração. Eles foram encaminhados ao 44º Distrito de Polícia Integrada (DPI) para os procedimentos cabíveis.

Itacoatiara



Em Itacoatiara, os policiais militares prenderam dois homens acusados do latrocínio de Alzimar de Souza Feijó. O crime ocorreu após o roubo de um celular e a vítima morta a facadas. O corpo foi encontrado pelos vizinhos em uma casa na rua Dom Jorge, bairro Nogueira Junior. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Itacoatiara onde, após os procedimentos cabíveis, ficará à disposição da Justiça.

Nova Olinda do Norte.



Um homem de 19 anos foi preso, em flagrante, por policiais da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Nova Olinda do Norte. Os policiais foram até a residência do jovem após denúncia anônima sobre venda de drogas no local, na Estrada do Curupira, bairro K1. Na casa, foram encontrados nove relógios, sete porções de oxi, uma porção de maconha e R$ 806 em espécie.

Coari



Em Coari, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) desencadearam uma operação policial no rio Solimões, nas proximidades da ilha da botija, em frente às comunidades Trocaris e Cristo Rei, após receberem denúncias de que piratas estavam abordando ribeirinhos e aguardando a passagem de mulas do tráfico para roubar suas cargas.

Os policiais chegaram ao local e apreenderam duas espingardas calibre 16, uma espingarda calibre 28, um rifle de pressão, nove munições de arma de fogo, além de um bote de alumínio com motor de popa. O material apreendido foi apresentado na 10ª Delegacia de Polícia (DP) para os procedimentos legais.

Envira

No município de Envira, dois homens foram presos durante uma abordagem de rotina feita pela Polícia Militar. Com a dupla foram encontrados um revólver calibre 32 com numeração raspada, seis munições intactas e R$ 2,2 mil em espécie. A dupla foi encaminhada ao 66º Distrito de Polícia (DP) e vai responder por porte ilegal de arma de fogo.

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos e um menor foi apreendido por policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Maués em uma residência, na rua dos Cuiabanos, bairro Mário Fonseca, onde o trio comercializava drogas. No local foram apreendidos, ainda, quatro porções de oxi e R$ 20 em espécie.

Manacapuru

Policiais de Manacapuru prenderam, em flagrante, um homem e apreenderam uma adolescente por tráfico de drogas em uma residência na rua Angelus Figueira, bairro Correnteza. No local foram encontradas 37 porções de oxi, 23 porções de cocaína, 20 porções de maconha tipo skunk, um relógio, uma balança de precisão e material para embalagem de entorpecentes. O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru para os procedimentos cabíveis.

Borba

Já na madrugada desta sexta, quatro homens foram presos e um menor foi apreendido em ocorrências distintas. Em Borba (a 149 quilômetros de Manaus), os policiais militares prenderam três homens de 21, 22 e 26 anos, e apreenderam um menor de 15 anos acusados de assaltar um posto de combustíveis na quinta-feira (4). Um dos presos estava escondido em uma creche municipal e relatou a localização dos demais. Com eles foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 22 e uma arma caseira.

Parintins

Em Parintins, no início da manhã desta sexta, policiais militares prenderam um homem de 35 anos com uma porção de maconha tipo skunk e uma motocicleta vermelha, sem placa. Ele foi conduzido para a Delegacia do município.

Foragido

Em Coari, Rodrigo Barbosa dos Santos, conhecido como “Boizinho” ou “Ligeirinho da União”, de 18 anos, foi recapturado por policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do município.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto após ser acusado da morte de Andreone Marcelino dos Santos, o "Maila", de 30 anos, encontrado morto na casa de Rodrigo, no dia 4 de março deste ano, em estado de putrefação.

Rodrigo foi encontrado em um beco na rua Rui Barbosa, no bairro Tauá Mirim e foi encaminhado à 10ª DP para os procedimentos cabíveis.

