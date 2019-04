Vídeo mostra assalto cometido por homem com uma perna só

Rio de Janeiro - O vídeo de um assalto no último fim de semana viralizou na internet por seu caráter inusitado. O crime, que aconteceu no município de Nova Iguaçu (RJ), na região da Baixada Fluminense, foi cometido por um homem que tem apenas uma perna, e no vídeo, ele aparece pulando em direção à vítima, segurando uma arma. As imagens foram divulgadas pela página "Onde Tem Tiroteio - RJ".

Veja o vídeo:

Caso aconteceu no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu | Autor: Onde Tem Tiroteio - RJ

O caso aconteceu no último sábado (30), na rua João XXIII, no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu. As imagens das câmeras de segurança mostram bandidos em dois carros abordando o motorista de um carro modelo Corolla, de cor prata. A vítima ainda tenta escapar do crime, voltando com o carro na contramão, mas é alcançado pelos dois bandidos.



As mesmas câmeras ainda flagraram outro assalto na mesma rua. Desta vez, o crime aconteceu na noite da última quinta-feira (4), e um dos carros abordados pelos criminosos está com quatro pessoas, incluindo uma criança. O grupo é forçado a sair do carro e o carro é levado pelos bandidos.

