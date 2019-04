‘Sandrinho’ é preso por matar homem com machadinha no interior do AM

Manaus - Um homem identificado como Alexandro Souza Gomes, de 22 anos, conhecido como “Sandrinho”, foi preso na última quarta-feira (3), pela participação na morte de um homem identificado como Ronaldo Rodrigues Vieira, no dia 23 de março, em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. Sandrinho foi apresentado na manhã desta sexta-feira, e é acusado pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com o delegado Jony Leão, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Rio Preto, o jovem teria participado do crime em troca de uma porção de cocaína. Na ocasião, Brendson Thauan Pereira da Cruz, chamado de “Neguinho”, que está sendo procurado pela polícia, convenceu Alexandro a pressionar a vítima a pagar R$ 1 mil que estava devendo para “Neguinho”. Em troca, Alexandro receberia uma porção de cocaína.

“A princípio, Brendson e Alexandro dariam apenas um susto em Ronaldo. Quando a vítima chegou ao local, Alexandro deu um Mata-Leão no homem, que acabou desmaiando. A partir disso, a dupla, em posse de um machadinho, começou a desferir golpes em Ronaldo, ocasionando a morte do homem. Após a ação criminosa, eles arrastaram o corpo até um terreno baldio e também esconderam a ferramenta utilizada no crime”, explicou Leão.

Delegado Jony Leão ressaltou que equipes de investigação anda estão procurando o segundo envolvido no crime | Foto: Divulgação

Conforme o delegado, durante as investigações em torno do caso, os autores foram identificados. Então o titular da 36ª DIP representou à Justiça o pedido de prisão em nome da dupla. A ordem judicial foi expedida quinta-feira (4), pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da Comarca de Rio Preto da Eva. Jony Leão destacou que as buscas pelos elementos começaram após a expedição do mandado.



“Logramos êxito na prisão de ‘Sandrinho’ durante as efetivas investigações na tarde da última quarta-feira (3/4), por volta das 13h, na casa onde ele morava, em Rio Preto da Eva. Em depoimento, o jovem confessou envolvimento no crime”, disse o delegado.

Alexandro foi indiciado por homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis, o infrator será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça. Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Brendson, pode entrar em contato com a equipe da 36ª DIP pelo número (92) 99499-6499, o disque-denúncia da unidade policial.

