Homem é preso com armamento pesado em invasão no Viver Melhor

Manaus - No início da tarde desta sexta-feira (5), um homem identificado como Pedro Paulo Barbosa Lopes, de 33 anos, foi preso no conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Lopes estava em um carro modelo Celta, de cor vermelha, com placa de São Luís (MA). O carro também foi apreendido.

De acordo com o comandante da Força Tática da PM, major Igor Martins, o homem entregaria o armamento na invasão Monte Horebe, nas proximidades do conjunto. A ação, no entanto, foi frustrada devido a uma denúncia anônima.



Com Pedro Paulo, foram encontradas uma pistola .380, uma escopeta calibre 12, um rifle calibre 22, uma carabina M1 semiautomática, calibre .38, e um revólver calibre .38, além de munições calibres .12, .38 e .22.



“O Monte Horebe, local de destino do armamento, já foi alvo de uma operação onde também foram apreendidas armas”, disse o coronel Louismar Bonates, secretário estadual de Segurança Pública. Segundo o titular da pasta, o armamento apreendido com Pedro seria para repor as armas retidas anteriormente pelas forças de segurança.

Pedro Paulo será encaminhado ao 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as diligências cabíveis. Após os procedimentos, ele continuará detido na delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

‘Sandrinho’ é preso por matar homem com machadinha no interior do AM

Vídeo mostra assalto cometido por homem com uma perna só