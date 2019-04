Após deixar namorada no trabalho, homem desaparece em Manaus

Jhonatan Torquato de Oliveira encontra-se desaparecido em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Jhonatan Torquato de Oliveira, 28, está sendo procurado pela Polícia, após desaparecer desde a manhã do dia 3 de abril, em Manaus. De acordo com a namorada dele, Grasielle Passos, no dia em que desapareceu, Jhonatan foi deixá-la no trabalho, por volta das 7h. Grasielle disse que, da última vez que foi visto, Jhonatan estava conduzindo o veículo dela, da marca Chevrolet, modelo Cobalt, de cor preta, que até o momento não foi localizado.



A moça informou que o rapaz é morador da rua Erva Sacura, segunda etapa do Conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade. Segundo ela, Jhonatan possui o desenho de uma pantera tatuado no lado esquerdo das costelas.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números (92) 99504-2009 ou 99351-8227.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.