PM prende 22 pessoas e apreende armas de fogo e entorpecentes

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) deteve 22 pessoas, entre elas quatro adolescentes, entre quinta-feira (4) e a madrugada desta sexta-feira (5), em Manaus. As prisões ocorreram pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubo e assédio sexual. Quatro veículos com restrição de roubo foram recuperados, e três armas de fogo e entorpecentes foram apreendidos durante o patrulhamento ostensivo.

No Educandos, na zona sul, uma mulher de 30 anos foi presa após desferir golpe de arma branca em um homem de 52 anos. De acordo com a polícia, populares conduziram a vítima ao SPA e a suspeita ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte, policiais da Rocam prenderam dois homens, de 22 e 19 anos, na noite desta quinta-feira (5), após a dupla efetuar roubo de um aparelho celular na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira.

Um homem de 54 anos foi conduzido a unidade policial por policiais da 6ª Cicom, acusado de assediar uma jovem de 16 anos. O detido foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

No Novo Israel, policiais prenderam um homem de 23 anos suspeito de assaltar rota de empresa na rua Marajó, situada no bairro São José Operário. Com o detido, a polícia apreendeu uma motocicleta com o chassi adulterado. O suspeito foi encaminhado para delegacia, onde foi aberto inquérito policial por adulteração de sinal identificador de veículo e por roubo.

Após efetuar roubo em uma parada de ônibus na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, um homem de 21 anos e uma mulher de 23 foram presos por militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) em posse de um aparelho celular roubado e duas armas brancas.

Tráfico de entorpecentes

No Monte das Oliveiras, policiais prenderam um homem de 21 anos, após abordagem na rua Apimbare. Conforme a polícia, o detido estava em posse de 23 porções de entorpecente supostamente cocaína, 13 porções supostamente de maconha e R$ 348 em espécie.

Ainda na zona norte, policiais prenderam um homem de 19 anos após abordagem na rua Jadeita, conjunto residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul. Com o suspeito, a polícia encontrou 40 trouxinhas de oxi e 34 trouxinhas de maconha em porções grandes, além de uma balança de precisão.

Na zona sul, um adolescente de 15 anos foi apreendido por militares em posse de uma trouxinha supostamente de cocaína, na Escola Leopoldo Neves, bairro Santa Luzia. O menor de idade foi encaminhado a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Durante abordagem no São Lázaro, um homem de 19 anos foi preso por policiais com posse de 13 pequenas porções supostamente de maconha, cinco cápsulas supostamente de cocaína e R$ 12 em espécie.

Na zona oeste, militares da Força Tática prenderam um homem de 23 anos durante abordagem na rua Vicente Torres, bairro Vila da Prata. Com o detido, a polícia encontrou 119 kits e nove porções pequenas de uma substância supostamente oxi, quatro porções pequenas supostamente de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, uma pistola de calibre 380 com numeração suprimida, além de um carregador com 15 munições intactas.

Veículos recuperados

Na zona leste, cinco pessoas foram presas por policiais em um carro roubado no bairro Jorge Teixeira. Conforme a polícia, os suspeitos foram abordados na rua Larico e estavam em posse de uma espingarda de calibre 12, com um cartucho deflagrado de calibre 12.

Uma motocicleta com restrição de furto foi localizada pela Rocam durante revista na Frinorte, Armando Mendes, zona leste da capital. O veículo, que estava com o chassi adulterado.

No Val Paraíso, militares detiveram cinco pessoas e apreenderam um veículo com restrição de roubo, na avenida Sumaré. Entre os infratores, três são adolescentes de 15 e 17 anos. Com os suspeitos, a polícia aprendeu uma espingarda de calibre 20 com um cartucho deflagrado e um aparelho celular. Outro suspeito de participar do bando foi preso em uma residência na rua Cardo Santos. Os cinco foram apresentados na delegacia, onde foram flagranteados por roubo majorado e associação criminosa, sendo os maiores ainda autuados em flagrante por corrupção de menores.

Leia mais:

Presas 14 pessoas e apreendidos três adolescentes no interior do AM

Flagra: professor assedia aluna e continua a dar aulas em Manaus

Vídeo mostra assalto cometido por homem com uma perna só