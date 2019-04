Bala no Japiim: homem tenta matar rival a tiros

Manaus - Um homem, ainda não identificado, sofreu tentativa de homicídio no início da noite desta sexta-feira (5), enquanto passava pela rua Cinco de Setembro, no Japiim, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi baleada no ombro e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o tenente da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após ser atingindo com um tiro, a vítima conseguiu correr e se esconder em um beco, onde foi socorrido pelo Samu e levado até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus.

A vítima foi atingida no ombro e passa por observação médica na unidade hospitalar. No local do crime, policiais informaram que a população não queria passar mais informações por conta de se tratar de uma área bastante perigosa. O crime deve ser investigado pela Polícia Civil.





