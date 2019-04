Homem reage a assalto e é baleado nas costas na Zona Norte de Manaus

Manaus - Após reagir a um assalto, um homem de 21 anos, foi alvejado com dois disparos de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (5), na rua Santa Gertrudes, no Monte Pascoal, na Zona Norte da cidade. Os suspeitos de cometerem o crime fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com a tenente Daniele, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), conforme relato da própria vítima, o homem estava com um grupo de amigos sentados na esquina da via quando dois homens em uma moto chegaram e anunciaram o assalto.



"A vítima informou que após a abordagem dos assaltantes, ele resolveu reagir para tentar desarmá-los, entretanto, sem sucesso acabou sendo baleado. Os tiros o atingiram o braço e as costas da vítima, que foi socorrida pelos familiares", explicou a policial militar.



O homem foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, localizado na avenida Samaúma, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. O crime será investigado pela Polícia Civil.





Leia mais



Homem é preso com armamento pesado em invasão no Viver Melhor

‘Sandrinho’ é preso por matar homem com machadinha no interior do AM

Vídeo mostra assalto cometido por homem com uma perna só