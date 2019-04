'Rei do arrastão' é preso após série de assaltos na zona Norte

Manaus - Ronny Rangel Araújo da Silva, 22, conhecido como "Rei do arrastão", foi preso nesta sexta-feira (5) após cometer mais uma série de assaltos na zona Norte de Manaus.

Ele e Marcos Paulo Lima de Oliveira, 27, também preso nesta sexta, foram reconhecidos como autores de arrastões nos bairros Cidades de Deus e Gilberto Mestrinho, nas zonas norte e leste da capital.

Ronny foi o primeiro a ser preso. Ele foi abordado em via pública pela equipe de investigação do 30º DIP, no momento em que os policiais civis estavam em diligência pela segunda etapa do bairro Cidade de Deus, em torno de arrastões ocorridos nesta sexta-feira (5/4), na avenida Nossa Senhora da Conceição, naquela região.

Marcos Paulo também foi preso por participação nos crimes | Foto: Divulgação





“Ronny carregava uma mochila e ficou visivelmente nervoso ao notar a presença da polícia no lugar. Durante revista, encontramos com ele um revólver calibre 38 com a numeração suprimida e mais nove munições do respectivo calibre, além de aparelhos celulares, 28 cartões de memória, dois relógios e dois cordões. Notamos, ainda, que o infrator estava usando um cordão com a numeração 157, uma analogia ao Artigo 157 do Código Penal, que é subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outra pessoa, mediante grave ameaça ou violência”, explicou Campello.

Em ato contínuo, as equipes chegaram até Marcos Paulo na tarde desta sexta-feira (5/4), reconhecido por uma das vítimas. O infrator foi localizado na casa dele, situada na Comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. Ao longo das investigações, as equipes constataram que Marcos e Ronny agiram juntos nos arrastões.

Os infratores foram autuados em flagrante por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria

