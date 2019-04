Em novo crime, homem de uma perna só é baleado

Rio de Janeiro- O homem de uma perna só que assaltou um motorista em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense, foi baleado na noite desta sexta-feira (5). Ele foi atingido no momento em que, acompanhado dos comparsas, realizava um arrastão em uma via na Zona Norte do Rio.

Homem com uma perna só foi baleado no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

De acordo com testemunhas, ele integrava um bando armado que esta roubando motoristas na região. Uma das vítimas dos criminosos foi um policial militar, de folga. Após a abordagem do bando, houve confronto.

"Ele estava com vários comparsas. Na hora que atirou em minha direção eu me joguei, cai no chão e fiquei até um pouco ralado. Teve um confronto. Antes, estavam fazendo arrastão. Os comparsas, depois do tiroteio, conseguiram fugir, disse o PM.

Carro do PM ficou com marcas de disparos após confronto | Foto: Divulgação

Imagens do local mostram um carro com marcas de tiros oriundos dos disparos. Com o assaltante, foram recuperados aparelhos celulares e uma arma, além de unidades de munição. Ferido, ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Abert Schweitzer, na Zona Oeste do Rio.

Crime da Baixada



O assaltante que pratica os delitos ficou conhecido após câmeras de segurança registraram o roubo de um veiculo no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu no último sábado (30), na rua João XXIII, no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu | Foto: Divulgação

O crime aconteceu no bairro Jardim Tropical, no último sábado. As imagens flagraram dois assaltantes, um deles -o que aponta a arma na direção da vitima - é o que não tem uma das pernas.

Na ocasião, por conta da deficiência, o assaltante armado se desloca, aos pulos, na direção da vitima. Na abordagem, o comparsa desarmado abre a porta do automóvel e expulsa o motorista. A vítima, na sequência, sai do veículo com as mãos para cima e foge do local.

Veja o vídeo:

O primeiro assalto foi filmado por câmera de segurança de uma casa | Autor: Reprodução





