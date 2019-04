Empresário morto pode ter sido confundido com traficante do Alvorada

Manaus - Mayron Wisllen Moraes da Silva, 25, conhecido como Marquinhos, foi morto a tiros por volta das 0h30 deste sábado (6) rua Ovídio Gomes Monteiro, no bairro Alvorada 2, Zona Oeste de Manaus. Os autores do crime chegaram em UM carro e, de acordo com a polícia, pode ter sido morto por engano.

O homem, que segundo registro do Instituto Médico Legal (IML) era agente de portaria, ainda foi removido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas morreu logo em seguida.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Mayron estava no Lanche do Jonhy Clayton na companhia de uma mulher identificada como Karine.

Horas depois, um veículo de modelo Prisma, cor grafite, estacionou na via e dois rapazes saíram do carro armados com pistolas e se aproximaram da vítima. Após fazerem diversos disparos, os atiradores voltaram para o veículo e se evadiram do local.

Ainda de acordo com a investigação da DEHS, a vítima pode ter sido confundida com um traficante da área, identificado como Carlinhos. Mayron, que é dono de uma oficina de insulfilme para carros, teria feito um serviço no veículo de Carlinhos e acabou sendo preso após perseguição da polícia.

A investigação da polícia revela ainda que o Mayron já teria sido preso este ano por tráfico de drogas, mas a família nega o envolvimento dele e diz que a droga teria sido plantada para incriminá-lo.

Os dois atiradores, mesmo de cara limpa, não foram identificados por nenhuma testemunha. O caso vai continuar sendo investigado pela DEHS.

Edição: Bruna Souza

