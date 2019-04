Ao sair de festa, jovem cai em emboscada com amigos e acaba morto

A vítima morreu com um tiro nas costas | Foto: Divulgação

Manaus - Esdras Borges Soares, 41, morreu ao ser baleado dentro de um carro, após sair de uma festa com mais dois amigos. O crime aconteceu na avenida do Turismo, bairro Tarumã, por volta das 4h30 deste sábado (6). A vítima estava conduzindo o carro e a polícia acredita que houve uma emboscada.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Esdras estava em um veículo Honda Civic, de cor cinza e placas NON-9058, na companhia de Paulo Henrique e Jamerson Maia, que estavam nos bancos dos passageiros.



A investigação aponta que os três estavam em um posto de combustível que fica nas proximidades do local do crime até por volta de 1h30 e depois foram para uma casa de festas, na avenida do Turismo. Por volta das 4h30, quando saíram do local, o carro em que os três estavam foi cercado por dois homens em uma moto.



O carro onde a vítima estava | Foto: Josemar Antunes

A dupla chegou atirando pela frente do carro, deu a volta e retornou atirando novamente na parte traseira do veículo. Esdras foi atingido por apenas um tiro nas costas e morreu ainda no local.

Esse é o segundo membro da família morto com características de execução nos últimos meses. O irmão dele, identificado como Antônio Soares, também foi morto a tiros após a casa em que morava no conjunto Belvedere, na Zona Oeste de Manaus, ser invadida por atiradores. Na época, o crime foi relacionado pela polícia com o tráfico de drogas.

Investigação

Ainda segundo informações repassadas pela equipe de investigação da DEHS, Esdras pode ter sido morto por engano. O carro seria de Jamerson, que supostamente seria o verdadeiro alvo dos atiradores, mas que não estava dirigindo no momento do ataque.

As investigações devem continuar até a identificação dos autores do crime, que até o fim desta reportagem, não haviam sido identificados. O corpo de Esdras foi removido para o Instituto Médico (IML).

A Polícia Civil esteve no local do crime | Foto: Josemar Antunes

Leia mais:

Empresário morto pode ter sido confundido com traficante do Alvorada

Em novo crime homem de uma perna só é baleado