Armado com facão, procurado pela Justiça é preso no terminal da Matriz

Manaus - Mesmo debaixo de chuva, Aldo Tavares de Sales, de 24 anos, estava armado com um facão perambulando pelas ruas do Centro de Manaus. Ao avistar os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito ficou nervoso e ainda tentou. Ele acabou preso em cumprimento de mandado de prisão.

De acordo com o supervisor de área da Cicom, que não se identificar, a prisão foi consolidada durante um patrulhamento de rotina.

"Ele estava naquela região do roadway, no Terminal da Praça da Matriz, e ficou bastante nervoso ao ver a guarnição. Desconfiamos e efetuamos a abordagem, ele portava um facão. Provavelmente, estava pronto para cometer mais um crime".

Ao consultar o sistema da Justiça amazonense, a equipe policial identificou um mandado de prisão e aberto em nome do suspeito. A juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Vara de Execução Penal determinou a prisão no último dia 26 de fevereiro. Aldo é apontado pela Justiça como autor de um roubo majorado (com uso de arma de fogo) ocorrido em novembro de 2012.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser levado para um dos presídios da cidade.

