Jovem é executado enquanto assistia Fla-Flu em bar do Alvorada

Manaus - Enquanto assistia uma partida de futebol, Lucas Felipe Amaro da Silva, de 21 anos, foi executado a tiros em um bar, na travessa dos Franceses, no bairro Alvorada 1, Zona Oeste. O crime aconteceu por volta das 19h do último sábado (6). Este é a segunda morte registrada no bairro em menos de 24 horas.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Lucas foi atingido com, pelo menos, 10 tiros. A investigação aponta que a morte de Lucas aconteceu no momento em que Flamengo e Fluminense duelavam em partida válida pelo Campeonato Carioca, por volta das 19h.

Informações colhidas por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) indicam que Lucas Felipe estava no bar, quando dois homens chegaram em um veículo, modelo Voyage, de cor preta.

Sem falar nada, a dupla entrou no bar, se aproximou da vítima e descarregou as armas. Eles efetuaram vários disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, próximo a um caixa eletrônico.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas no local foi informado que Lucas já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a reportagem encontrou o registro de uma prisão em nome de Lucas por roubo majorado (com uso de arma de fogo) ocorrido em 2018.

Lucas respondia pelo crime no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e desde 22 de maio do ano passado, o juiz determinou que ele fosse monitorado por tornozeleira eletrônica. Por outro lado, a polícia não confirmou se ele também tinha envolvimento com traficantes.

A morte dele deverá ser investigada pela DEHS, que não divulgou mais detalhes sobre a ocorrência. Até o fechamento desta reportagem, a motivação e autoria do crime ainda eram desconhecidas.

Os suspeitos fugiram do local, segundo testemunhas, sem deixar pistas. O corpo de Lucas foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outra morte

Mayron Wisllen Moraes da Silva, 25, conhecido como Marquinhos, foi morto a tiros por volta das 0h30 de sábado (6), na rua Ovídio Gomes Monteiro, no bairro Alvorada 2, Zona Oeste de Manaus. Os autores do crime chegaram em um carro e, de acordo com a polícia, pode ter sido morto por engano.

O homem, que segundo registro do Instituto Médico Legal (IML) era agente de portaria, ainda foi removido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas morreu logo em seguida.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Mayron estava no Lanche do Jonhy Clayton na companhia de uma mulher identificada como Karine.

Horas depois, um veículo de modelo Prisma, cor grafite, estacionou na via e dois rapazes saíram do carro armados com pistolas e se aproximaram da vítima. Após fazerem diversos disparos, os atiradores voltaram para o veículo e fugiram do local. A suspeita é que ele tenha sido morto por engano, já que teria feito serviços para um traficante do Alvorada identificado apenas como Carlinhos.

