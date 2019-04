Prisão: Com isopor e papelão, bando cria fuzil e pistola para assaltar

Manaus - Três assaltantes foram presos, e um menor de 16 anos apreendido, na noite de sábado (6), em um veículo, após cometerem uma série de assaltos na zona Leste de Manaus. O bando portava duas armas falsas, feitas com papelão e isopor, que simulavam uma pistola e um fuzil, respectivamente.

De acordo com a polícia, o grupo criminoso ainda usava uma faca para ameaçar as vítimas. A prisão aconteceu logo depois de a quadrilha fazer uma vítima na rua Imbituba, no conjunto Mutirão, bairro Amazonino Mendes, por volta das 22h.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência registrado no 6° DIP, uma denuncia anônima foi feita aos policiais de que os assaltantes estavam em um veículo preto, de placas NCR-9133, efetuando assaltos na região. O "poder de fogo" do quarteto chamava a atenção das vítimas na ocasião. Entretanto, a pistola e o fuzil, falsos eram falsos.

A guarnição fez um patrulhamento e conseguiu deter o grupo. O material e o veículo usado no crime, além de alguns pertences pessoais das vítimas, como celular e relógios, foram apreendidos.

Wendel Adenilson Pinheiro Cordeiro, 19, Wesley Garcia da Silva, 18, Jonathas Lucas dos Santos, 18, foram presos em flagrante e levados até o 6° DIP, para os procedimentos cabíveis. O menor de idade, que é irmão de Wesley, foi apreendido e levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Uma vítima que se deslocou até o 6° DIP e reconheceu os criminosos, além do material usado nos assaltos O trio maior de idade foi autuado em flagrante por roubo e corrupção de menor e será levado para audiência de custódia, enquanto que o adolescente vai aguardar os procedimentos cabíveis na especializada.

Leia mais:

Jovem é executado enquanto assistia Fla Flu em bar do Alvorada

Homem morto com faca cravada na cabeça é deixado em hospital de Manaus