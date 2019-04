Vídeo: Em Manaus, preso afronta policial, pega tapa e tenta reagir

O suspeito ameaçou processar o policial | Foto: Reprodução





Manaus - Um vídeo compartilhado em grupos de WhatsApp mostra um dos integrantes de uma quadrilha presa neste sábado (6), por envolvimento com assaltos na zona Leste de Manaus, se irritando com um dos policiais que efetuou a prisão dele. Mesmo algemado, o homem ameaça o servidor e leva um tapa. Em seguida, o suspeito tenta atacá-lo.

Pelas imagens fica claro que quem grava a prisão do trio e a detenção de um menor de idade é o próprio policial. Chateado, um dos suspeitos ameaça processá-lo e leva um tapa no rosto. Segundo depois, ele levanta rapidamente em direção do policial e o vídeo é encerrado.

A gravação foi feita dentro do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Não fica claro qual a identificação do policial e nem se ele faz parte do quadro da Polícia Militar ou da Polícia Civil. A reportagem solicitou nota sobre o caso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Essa matéria será atualizada assim que o órgão encaminhar nota oficial.

Veja o vídeo:

Prisão

Três assaltantes foram presos, e um menor de 16 anos apreendido, em um veículo, após cometerem uma série de assaltos na zona Leste de Manaus. O bando portava duas armas falsas, feitas com papelão e isopor, que simulavam uma pistola e um fuzil, respectivamente.

De acordo com a polícia, o grupo criminoso ainda usava uma faca para ameaçar as vítimas. A prisão aconteceu logo depois de a quadrilha fazer uma vítima na rua Imbituba, no conjunto Mutirão, bairro Amazonino Mendes, por volta das 22h.

Wendel Adenilson Pinheiro Cordeiro, 19, Wesley Garcia da Silva, 18, Jonathas Lucas dos Santos, 17, foram presos em flagrante e levados até o 6° DIP, para os procedimentos cabíveis. O menor de idade, que é irmão de Wesley, foi apreendido e levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

