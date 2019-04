Grávida é agredida pelo marido por se recusar a fazer sexo com ele

Manaus - Uma dona de casa de 42 anos denunciou o próprio marido, um pedreiro de 39 anos, na noite deste sábado (6), na casa do casal situada no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste, após ser agredida por ele. A mulher, que está grávida, contou aos policiais que a agressão ocorreu porque ela não quis transar com ele porque estava sob efeito de álcool.

Um policial, que não quis ter o nome divulgado, informou ao Em Tempo que vizinhos do casal escutaram a briga entre eles e viram quando o homem começou a bater nela com tapas e socos.

A equipe policial recebeu a denuncia por volta de 22h. Ao chegarem na casa do casal, os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram o homem do lado de fora. "Era aparente a falta de controle do homem", relatou a fonte.

A vítima informou que o marido havia chegado bêbado em casa e começou a agredi-la, inclusive com chutes na barriga dela. A polícia não informou quantos meses de gestação têm a mulher.

O suspeito foi preso e a mulher foi levada para uma maternidade de Manaus. O caso foi registrado na Delegacia Especializada Em Crimes Contra A Mulher (DECCM).

