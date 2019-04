Últimas execuções no Alvorada podem ter sido ordenadas por traficante

Manaus - As mortes de Lucas Felipe Amaro da Silva, o “Balde”, executado com 10 tiros em um bar durante partida entre Flamengo e Fluminense, e Mayron Wisllen Moraes da Silva, 25, conhecido como Marquinhos, podem estar relacionados ao traficante Carlinhos que domina o crime no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste, onde as execuções foram realizadas. A polícia investiga a ligação dos dois casos ao nome do criminoso.

De acordo com uma fonte da polícia, um grupo rival ao "Carlinhos do Alvorada", como ele é conhecido, teria matado Mayron na madrugada do último sábado (6). Na ocasião, dois homens em um carro, modelo Prisma, chegaram ao lanche do Jhonny Clayton, onde a vítima lanchava com uma mulher, que supostamente seria sua namorada.

"Marquinhos" levou vários tiros e não resistiu. Ele pode ter sido confundido com o traficante. A vítima era dono de uma oficina de insulfilme para carros e teria feito um serviço no veículo de Carlinhos. Depois disso, o jovem acabou sendo preso após perseguição da polícia.

Após saber que era o principal alvo dos assassinos de Mayron, apontado como soldado do traficante, o próprio Carlinhos teria ordenado a execução de "Balde".

Morte em bar

Lucas estava assistindo ao jogo do Flamengo junto com a namorada e quando saiu para comemorar o gol do Flamengo com a vizinhança. Já na rua, ele acabou sendo surpreendido pelos assassinos e morto com 10 tiros. Pelo menos três homens armados participaram da execução deles. Os suspeitos chegaram ao local em um carro, modelo Voyage, de cor preta.

O Em Tempo conseguiu, com exclusividade, o vídeo do assassinato de Lucas. Durante a execução, a travessa dos Franceses estava bastante movimentada. Um vendedor ambulante passava na rua, empurrando um carrinho, no momento da chegada dos assassinos e nem suspeita do que estar por vir.

Após ouvir os disparos, ele e outras pessoas do bar saem correndo na via para não serem atingidas por balas perdidas. Aproximadamente 12 tiros foram ouvidos pelos moradores.

Veja como foi a execução:

A execução de Balde foi registrada por câmera de segurança | Autor: Divulgação

Depoimentos

A reportagem foi até o local do assassinato e, de acordo com uma testemunha que não quis se identificar, um rapaz estava assistindo ao jogo no mesmo local que Lucas e foi o responsável por passar informações sobre ele por telefone.

"Ele disse para alguém no telefone que o Lucas estava no local. Depois de alguns minutos, os caras chegaram atirando", relatou. Outra pessoa, que conhece bem a região, contou quem era "Balde".

"Ele era envolvido com tráfico de drogas e, até onde sabemos, não era para ele ter morrido. O alvo era o cunhado da namorada dele, que também se chama Lucas", disse ao Em Tempo.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia acredita que as mortes fazem parte de um plano para tomar o domínio do tráfico de drogas no bairro, que é coordenado por Carlinhos.

Carlinhos

Considerado o maior traficante do Alvorada, Carlos Alberto Soares de Reis, conhecido também como "Carlinhos Panda", de 26 anos, já esteve envolvido em vários crimes. O mais conhecido deles é a morte da namorada Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos. O corpo da jovem foi encontrado no bairro Colônia Japonesa, zona centro-sul de Manaus, em 21 de maio do ano passado.

Carlinhos chegou a ser preso em julho de 2018, entretanto, dois meses depois, mesmo tendo três inquéritos registrados, a justiça amazonense decidiu pela liberdade provisória sem pagamento de fiança. Em posse do Alvará de Soltura, o traficante deixou o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), no dia 19 de dezembro de 2018.

No último dia 11 de março, em nova movimentação, um pedido de prisão preventiva foi determinado. Desde então, Carlinhos do Alvorada continua foragido e atuando no mundo do crime.

