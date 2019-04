Vídeo mostra execução de jovem em bar durante Fla-Flu, no Alvorada

O crime ocorreu durante a partida entre Flamengo e Fluminense | Foto: Reprodução





Manaus - Com exclusividade, o Em Tempo teve acesso a dois vídeos do momento da execução de Lucas Felipe Amaro da Silva, o “Balde”, que ocorreu na noite de sábado (6), na travessa Franceses, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. Nas imagens é possível ver que os assassinos agiram na frente de outros torcedores que acompanhavam a partida entre Flamengo e Fluminense, válida pelo Campeonato Carioca.

A polícia teve acesso às imagens e já tem informações sobre as identidades dos atiradores. Mais de 12 tiros foram disparados contra Lucas, que foi ao local com a namorada, mas 10 atingiram o corpo dele. Ele morreu na hora.

O crime, segundo os investigadores, pode ter sido ordenado pelo traficante Carlinhos do Alvorada em retaliação a morte de Mayron Wisllen Moraes da Silva, 25, conhecido como Marquinho, que ocorreu horas antes da morte de Lucas.

De acordo com a fonte, um grupo rival a Carlos Alberto Soares de Reis, conhecido também como "Carlinhos Panda", apontado como chefe do tráfico no Alvorada, teria matado Mayron por engano. O objetivo seria matar "Carlinhos", mas Mayron teria sido confundido com o traficante.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia acredita que as mortes fazem parte de um plano para tomar o domínio do tráfico de drogas no bairro, que é coordenado por Carlinhos.

Veja como foi a ação dos assassinos:

Veja o momento da execução do Lucas | Autor: Reprodução



Leia mais



Últimas execuções no Alvorada podem ter sido ordenadas por traficante

Jovem é executado enquanto assistia Fla-Flu em bar do Alvorada