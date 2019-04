Bebê de um ano morre após ser atropelado por patrão dos pais em Manaus

Manaus - Um bebê de um ano e quatro meses, identificado como Ronilson Santos de Oliveira, morreu após ser atropelado pelo patrão do pai, no momento me que tentava estacionar um carro, de modelo e placa não identificada, em um sítio. O caso aconteceu no sábado (20), na rua Projetada, bairro Tarumã.

De acordo com uma fiel da igreja da Assembleia de Deus, local onde aconteceu o velório, o pai e a mãe trabalham como caseiros no sítio onde aconteceu a fatalidade.

“O dono do sítio chegou na hora para fazer o pagamento dos funcionários. Neste momento, a criança foi para trás do carro e acabou sendo atropelada pelo veículo, quando ele deu ré, e morreu no hospital".

Segundo a testemunha, o motorista não teria visto a criança atrás do veículo e ficou bastante abalado.

De acordo com a polícia, a criança ainda chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, no bairro Tarumã, mas morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou exame de necropsia, antes de ser liberado para a família. O velório e o sepultamento da criança aconteceu na tarde deste domingo (7).

A polícia deve fazer a reconstituição do acidente para saber as causas que levaram a morte da criança.

