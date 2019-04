Dupla é presa por chantagear comerciante e primeira-dama de Borba

Clidson Yago Guedes Moda, 27, e José Augusto Vieira do Nascimento, 19, foram denunciados por extorsão e acabaram presos na tarde deste domingo (7), no município de Borba. A prisão dos infratores foi efetuada no bairro Cristo Rei, naquele município, distante 151 quilômetros em linha reta da capital.

O delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial do município, informou que em março deste ano, os dois homens começaram a fazer ameaças a um comerciante de 59 anos e à primeira-dama de Borba, uma mulher de 36 anos.

As ameaças foram feitas por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. Conforme o delegado, os indivíduos afirmavam ter um áudio que evidenciava o não pagamento de serviços de transporte escolar no município e afirmaram que divulgariam o material, caso as vítimas não repassassem R$ 5 mil.

“A dupla estava exigindo dinheiro das vítimas para não divulgar o conteúdo, supostamente comprometedor, nas redes sociais. Recebemos a denúncia do caso no prédio da delegacia. A partir disso, diligenciamos e montamos campana no local onde iria ocorrer a entrega do dinheiro. Com a chegada dos infratores, constatamos a veracidade das informações obtidas e demos voz de prisão a Clidson e José Augusto, que em seguida foram levados à 74ª DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, explicou Cunha.

Flagrante

Clidson e José Augusto foram autuados em flagrante por extorsão. Ao término dos trâmites legais, eles serão mantidos na carceragem da 74ª DIP, que funciona como unidade prisional em Borba.

