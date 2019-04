Detento pula do 3º andar de hospital no AM e foge com dreno no pulmão

Manaus - O presidiário Dieison Simões de Carvalho, de 28 anos, do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), fugiu do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo na noite de domingo (7). O detento, que estava sob custódia de PMs, conseguiu escapar pela janela do terceiro andar usando uma "tereza", corda formada por lençóis.

A fuga ocorreu por volta das 23h40, e foi notada pelos vigilantes da unidade hospitalar. Os policiais militares fizeram buscas no prédio da unidade e pelo entorno, mas o preso não foi localizado.

Segundo a direção do hospital, Dieison estava internado em uma área de isolamento desde dezembro de 2018, sem algemas, por conta de uma tuberculose multirresistente e tinha um dreno instalado no pulmão para o tratamento. O estado de saúde do detento é grave. Caso não faça o tratamento, Dieison pode morrer a qualquer momento.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a fuga e vai comunicar o ocorrido a Vara de Execução Penal, que deve decretar o mandado de prisão.

Quando for recapturado, Dieison passará por um Conselho Disciplinar por conta da fuga. Dieison foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

