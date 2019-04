Homem é baleado em rua no Jorge Teixeira

Manaus - Um homem, identificado como William Pereira Godinho, de 27 anos, deu entrada na madrugada desta segunda-feira (8), por volta das 4h25, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o relatório de ocorrências policiais da unidade hospitalar, William foi vítima de um tiro na perna direita. O fato aconteceu na rua Laço do Amor, no Jorge Teixeira, na Zona Leste.

O homem passou por procedimentos cirúrgicos e não corre risco de morte. A motivação do atentado não foi informada pela polícia. O autor do crime também não foi identificado.

Leia mais:

Mulheres tentam entrar em presídios no AM com drogas em partes íntimas

Bebê de um ano morre após ser atropelado por patrão dos pais em Manaus