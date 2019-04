Por não pagar vestido de R$ 400, mototaxista é morto com 14 facadas

Manaus - Por não ter como pagar uma dívida de R$ 400, referente a compra de um vestido, o mototaxista Raimundo Almeida De Sá Filho, de 37 anos, acabou morto com aproximadamente 14 facadas. O crime aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (8), na rua Santos Dumont, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o mototaxista saiu de casa por volta das 11h, para entregar um dinheiro na casa da companheira. Durante o percurso, ele teria sido vítima de uma emboscada. A vítima foi atacada por dois homens, que supostamente seriam irmãos.

“Ele iria deixar o dinheiro para o almoço dos filhos, mas foi chamado pelos suspeitos para acertar a dívida de um vestido que a atual mulher dele comprou. Um dos assassinos seria marido da vendedora, que não aceitava receber o valor parcelado”, contou uma moradora da área, que pediu anonimato.

Cobranças

Ainda segundo informações de vizinhos do mototaxista, os suspeitos já estavam rondando a região onde a vítima morava durante toda a manhã. Há algumas semanas Raimundo vinha recebendo ameaças de morte.

“Eles estavam andando aqui pela rua. Se aproveitaram do Raimundo quando ele estava sozinho na rua e não deram nenhuma chance dele se defender. Eles o derrubaram no chão e deram muitas facadas nele. Tudo por causa dessa dívida. Ele não tinha vícios e nem era envolvido com nada de errado. Mas os homens que mataram ele já têm outras mortes nas costas”, contou uma dona de casa.

Os suspeitos fugiram do local correndo e não tiveram os nomes divulgados. A vítima foi socorrida por um irmão, mas morreu no SPA Joventina Dias. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

