Tiroteio no campus da Ufam assusta universitários em Manaus

Manaus - Um tiroteio e assalto deixaram alunos assustados na noite desta segunda-feira (8), no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) localizado no bairro Coroado, Zona Leste da capital. Pelo menos dois homens armados, em uma moto, teriam realizado diversos assaltos pelas salas do Setor Sul do campus, conhecido popularmente como Minicampus.

Os alunos que estavam tanto saindo como chegando ao campus relataram pânico, gritaria e muita correria. Uma aluna do curso de Jornalismo, que preferiu não revelar a identidade, relatou para a equipe do Em Tempo que os suspeitos passaram por algumas salas realizando arrastões e recolhendo os pertences dos alunos. A universitária ainda ressaltou que a insegurança na parte do estacionamento é evidente e que deixa todos com medo.

Ainda conforme a aluna, ao perceber a ação dos suspeitos, os vigilantes reagiram e houve troca de tiros. Até a publicação dessa matéria, não houve confirmação de feridos.

Os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência, e durante ligação, o supervisor de área da Cicom informou que a guarnição estava em busca dos suspeitos. De acordo com o supervisor, os suspeitos teriam entrado na área de mata do campus para poderem fugir.

Posicionamento

Procurada pela equipe de reportagem, a assessoria de comunicação da Universidade informou que dois homens em uma moto e armados de pistola roubaram um celular na parada de ônibus na entrada do campus. Os vigilantes perseguiram a dupla até determinado ponto da pista de acesso interno, quando apontaram arma para eles (seguranças da Universidade). Para afugentar a dupla, os seguranças realizaram disparos para cima, e foi quando a dupla se evadiu do local.

Ainda conforme a nota, os suspeitos não foram para o setor Norte e não chegaram a entrar em salas de aula. As informações são da Prefeitura do Campus Universitário (PCU), que cuida da segurança do campus.

