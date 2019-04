Após assaltar residência, homem surdo é preso na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem surdo, ainda não identificado, foi preso na noite desta segunda-feira (8), depois de pular o muro de uma casa localizada na rua Itaité, no Mutirão, Zona Norte de Manaus. Os objetos roubados da casa foram recuperados pelos policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com os policiais militares, o suspeito pulou o muro da casa, quebrou uma janela de vidro, entrou na residência e furtou um laptop e um videogame. No momento da fuga, os vizinhos perceberam uma movimentação estranha na casa e acionaram a polícia.

"Nós estávamos fazendo a nossa ronda por aquela área quando fomos parados por moradores e informados de que estava tendo uma movimentação estranha dentro de uma residência naquela via. Fomos até o local, encontramos o suspeito e o prendemos", explicou um policial que preferiu não se identificar.

Dificuldade de comunicação

Após ser detido, o homem foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, os policiais fazem mímica para tentar obter a identificação do suspeito, que é surdo.

Presente na unidade policial, o dono da residência informou que estava voltando para casa quando se surpreendeu com um policial na sua garagem. "Eu estava voltando do trabalho, e quando cheguei na frente de casa vi aquela movimentação de polícia. Perguntei o que tinha acontecido e me informaram que minha casa havia sido arrombada e assaltada por um homem que foi preso por eles. Ninguém estava em casa nessa hora", explicou a vítima.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Tiroteio no campus da Ufam assusta universitários em Manaus

Mulher é encontrada morta com marcas de abuso sexual em Manaus