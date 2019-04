Apreendida menor que decapitou rival e jogou bola com cabeça em Manaus

A cabeça da vítima foi encontrada dias depois em uma quadra de esportes, onde os assassinos teriam jogado bola | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Uma adolescente de 16 anos foi apreendida, na manhã de segunda-feira (8/4), por volta das 11h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, em razão de sentença condenatória por homicídio. Ela é suspeita de envolvimento na morte e decapitação de um homem no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus.

A garota foi apreendida na casa dela na rua Itaúba, segunda etapa do mesmo conjunto habitacional onde aconteceu o crime. De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu na tarde do dia 3 de dezembro de 2017, por volta das 16h.

A adolescente e duas irmãs, de 15 e 17 anos, que já foram apreendidas, participaram do homicídio de Rodrigo dos Santos Aranha, conhecido como “Balotelli”, envolvido com o tráfico de drogas naquela área.

“Algum tempo após o crime, o corpo de “Balotelli” foi encontrado em um balneário naquela região e a cabeça dele teria sido achada em uma das quadras do Conjunto Viver Melhor. A ordem judicial em nome das três foi expedida no dia 14 de março deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e da Juventude Infracional. A partir disso, iniciamos as buscas por elas”, explicou a delegada.

Elizabeth de Paula relatou que as duas irmãs foram localizadas pela equipe da Deaai na última sexta-feira (5/4). A delegada destacou que as diligências continuaram até os policiais civis encontrarem essa terceira adolescente envolvida no delito.



Entenda o caso

O corpo foi encontrado no Balneário Arauetê e a cabeça dias depois em uma quadra de esportes. Segundo Francisco Gomes da Silva, de 28 anos, conhecido como "Thiago Doido", um dos suspeitos de participar do crime, a cabeça da vítima foi usada pelos assassinos para jogar futebol após a decapitação.

A vítima foi abordada por quatro homens em um carro. Eles levaram o homem até o balneário, onde ele foi morto a facadas e depois decapitado. O delegado da Homicídios, na época, informou que a vítima era traficante da área e acusado de envolvimento em um homicídio. A suspeita é que o crime foi cometido por dívida ou disputa de território relacionado ao tráfico de drogas.

Apreensão

A adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Após os procedimentos na especializada, ela será levada ao Centro Socioeducativo de Semiliberdade, situado na alameda A do Conjunto Álvaro Neves, segunda etapa do bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, onde irá cumprir medidas socioeducativas.





