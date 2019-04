Vídeo: PM que surpreendeu assaltante no Petrópolis é homenageado

Manaus - O comandante do Comando de Policiamento de Área Oeste (CPA), Tenente coronel PM Saunier, reuniu os comandantes das Unidades policiais subordinadas e o efetivo administrativo para homenagear o policial militar, 3º sargento PM Lincoln da Silva Beleza. O encontro ocorreu nesta manhã de terça-feira (09) na sala de comando do quartel com a presença de oficiais e praças.

A pequena formatura foi realizada especificamente para homenagear o policial militar, que após flagrar uma ocorrência de roubo, agiu rapidamente e conseguiu efetuar a detenção de um assaltante após ele ter abordado uma mulher no bairro Petrópolis.

A ocorrência foi registrada pela câmera de segurança de uma residência e teve repercussão positiva nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e foi destaque no Porta em Tempo.

O comandante da 19ª Cicom, Major PM Ronaldo, também deixou seu reconhecimento pela excelente atuação do sargento Beleza | Foto: divulgação





Durante a reunião, o comandante destacou à ação policial, expressando menção elogiosa pelo profissionalismo e competência do sargento Beleza, que pertence ao efetivo da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que em prol da sociedade empenhou-se mesmo após ter saído de serviço na manhã de quarta-feira (03), realizou a detenção de um infrator, o qual cometera o crime de roubo em via pública, e frustrado pela brilhante atuação do militar.

O comandante da 19ª Cicom, Major PM Ronaldo, também deixou seu reconhecimento pela excelente atuação do sargento Beleza, que segundo ele, já havia se destacado positivamente em outras ocorrências anteriores na área da companhia.

