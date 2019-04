Detento do Ipat morre em hospital e médico suspeita de homicídio

Por volta das 17h30, o IML foi acionado para remover o corpo do presidiário | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O detento do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) Ivoney Rodrigues da Silva, de 30 anos, morreu na tarde desta terça-feira (9), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de uma fonte que trabalha no Sistema de Segurança Pública do Amazonas, mas que pediu anonimato por medo de represálias, o médico da unidade de saúde onde o presidiário estava internado teria encontrado uma perfuração suspeita no corpo do interno, motivo pelo qual solicitou exames de necropsia.

Por volta das 17h30, o Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para remover o corpo do presidiário e realizar os procedimentos.Procurada pela reportagem a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o interno morreu após passar mal no Ipat, localizado no quilômetro 8 da BR-174.

Ivoney chegou a ser levado ao HPS Delphina Aziz, mas não resistiu. O interno era acompanhado pela equipe de saúde do Ipat, pois fazia uso de medicação para tratamento de epilepsia. A direção da unidade prisional, juntamente com o Serviço Social da unidade, prestará o suporte necessário à família.

