Mulher é executada com 13 tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus - Com 13 tiros, uma mulher de 47 anos foi morta na noite desta terça-feira (9), na rua Professora Elvira Corrêa, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) a mulher foi socorrida por populares que a levaram até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

"No local ninguém quis falar nada sobre como foi o ocorrido, por ser uma área de bastante periculosidade. O pessoal tem medo de represálias por parte dos executores. Nossa equipe veio até o hospital e constatou o óbito com os médicos", explicou um policial militar que não revelou a identificação.

O corpo da mulher foi removido do necrotério da unidade hospitalar pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), para os exames de necrópsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

