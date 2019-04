Vítima de agressão física, pescador morre em hospital de Manaus

Manaus - Internado desde quinta-feira (4) por agressão física, o pescador Ronivon Santos Teixeira, de 39 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (10), no Pronto-Socorro (PS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Ao Portal Em Tempo , Isa Santos da Silva, de 23 anos, disse que o irmão foi agredido por três pessoas em um bar no município de Novo Airão (distante a 115 quilômetros de Manaus). Segundo ela, o motivo do crime é desconhecido.

"Eu fiquei sabendo que o meu irmão tinha sido agredido e estava internado no hospital. Até agora, os familiares ainda não sabem o motivo das agressões. As pessoas informaram que foram dois homens e uma mulher. O meu irmão era um pescador que vivia para a família e não tinha problemas com a polícia e nem com drogas", disse.

Falta de segurança

Familiares do pescador reclamaram da falta de segurança no município. Segundo eles, crimes estão acontecendo com frequência na cidade.

"O nosso município está sem lei. As pessoas cometem crimes, são presas, mas depois estão nas ruas como se nada tivesse acontecido. Outro meu irmão de 25 anos foi agredido, mas conseguiu sobreviver. Infelizmente, o Ronivon foi assassinado e, agora, espero por justiça", comentou Isa Santos.

Informações obtidas pela reportagem são que os agressores foram identificados. "Júnior" e "Rosane" chegaram a ser presos, mas foram liberados pela equipe de investigação da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão. Outro suspeito, identificado como "Abacaxi", se quer foi preso.

A reportagem aguarda informações oficiais da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sobre o caso. Ronivon deixou um casal de filhos adolescentes, sendo um menino de 15 anos e uma menina de 17 anos, além da esposa.

Leia mais:

Mulher executada com 13 tiros em Manaus estava grávida de dois meses

Mulher é executada com 13 tiros na Zona Norte de Manaus