Necropsia aponta que mulher morta com 13 tiros não estava grávida

Manaus - A diarista Valcicleia Soares da Silva, de 47 anos, que foi assassinada com 13 tiros na noite de terça-feira (9), não estava grávida. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o laudo de necropsia, a mulher foi atingida com 13 tiros, sendo um no tórax, um na escápula direita, um no abdômen e restante nas pernas. A causa da morte apontou choque hemorrágico, ferimento transfixante no coração e pulmão, trauma torácico, trauma de ação perfurocortante por arma de fogo.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 18h45, na rua e beco Francisco Galvão, no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Um grupo de homens, ainda não identificado, invadiram a residência da vítima, perguntando pelo filho da diarista, que não estava no local. Sem piedade, os criminosos efetuaram vários tiros contra Valcicleia.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, onde morreu por volta das 19h. O motivo do crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

