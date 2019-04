Polícia faz operação para inibir crimes na Zona Norte de Manaus

Manaus - Por conta das ocorrências de crimes, policiais militares do Comando de Policiamento Área Norte (CPA-Norte) e 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), iniciaram na manhã desta quarta-feira (10) as operações "Saturação" e "Catraca", no conjunto Amazonino Mendes, o "Mutirão ", bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o segundo tenente Daniel Pena, comandante do CPA-Norte, estão sendo feitas abordagens em coletivos do transporte público, transporte executivo e alternativo, além de bares, com objetivo de reprimir as ocorrências de crimes.

Vários bairros estão sendo alvos da ação | Foto: Divulgação/PM

As abordagens acontecem nas avenidas Penetração, Ibicaré, Camapuã e João Câmara. Até o momento, 71 pessoas foram revistadas, 21 veículos abordados e dois bares fiscalizados.

