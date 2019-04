'Piratas do Rio' são mortos durante confronto com a polícia no AM

Coari - Após reagirem a uma abordagem policial, dois piratas de rio identificados como Aminabe Lima da Silva, de 34 anos, conhecido como "Mina", e Marcelo Augusto de Medeiros, de 25 anos, morreram na manhã desta quarta-feira (10), em Coari (a 369 quilômetros de Manaus).

Os suspeitos estavam armados com pistolas e foram baleados dentro de um bote na entrada do Lago de Coari, durante uma ação de policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com o 5º BPM, "Mina" integrava a quadrilha de piratas de rio que atua no Rio Solimões, entre os municípios de Fonte Boa e Tefé. O suspeito viaja para Coari eventualmente para cumprir exigências do grupo criminoso.

Ação Policial

Por volta das 8h30 desta terça, a equipe do 5º BPM recebeu a denuncia de que "Mina" foi avistado em um porto, na rua Padre Victor, no bairro Tauá Mirim. O pirata estava armado com pistola e acompanhado de outros comparsas. Ele estava de botas, com calça camuflada e uma camisa preta e boné preto .

Ao receberem as informações, os policiais foram até ao local, mas não encontraram o pirata. Foi acionado a embarcação do 5º BPM que fez uma varredura na orla de Coari.

Armas encontradas com os criminosos | Foto: Divulgação

Às 9h15, a equipe policial avistou uma embarcação com duas pessoas, sendo uma delas com as mesmas características de "Mina". Com a aproximação dos policiais, os suspeitos sacaram armas e tentaram enfrentar os PM's. Durante o confronto, os suspeitos foram baleados.

"Foi tudo muito rápido, por muito pouco não balearam um de nós", disse o major Pedro Moreira, que participou da ação policial.

Segundo o 5º BPM, os piratas ainda foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreram antes de chegarem no Hospital Regional de Coari.

Apreensões

Com os piratas, a polícia encontrou uma pistola calibre 380, com dois carregadores de arma de fogo, com 20 munições. Um revólver calibre 38, carregada com seis munições, e outras três munições de reserva.

O armamento, as munições e a embarcação usada pelos piratas foram encaminhados à 10ª Delegacia de Polícia Civil de Coari.

