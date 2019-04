Homem é preso denunciado por estuprar e engravidar enteadas no AM

Tefé (AM) - Um homem de 48 anos foi preso na tarde da última terça-feira (9), em cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O homem é denunciado por abusar sexualmente e engravidar as próprias enteadas, em 2015 e 2017. Na época, as vítimas tinham, respectivamente, 12 e 13 anos. O caso aconteceu no município de Tefé.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, os policiais iniciaram as diligências na manhã de terça, após receberem informações de que o infrator estaria residindo na Comunidade Bela Vista do Sapiá, no município distante 523 quilômetros em linha reta da capital. No entanto, o infrator foi preso em uma lancha no meio do rio, no momento em que tentava fugir para Tefé.

“Passamos a investigar o caso após recebermos denúncia de servidores do Conselho Tutelar. O primeiro caso ocorreu em 2015, quando uma das adolescentes tinha apenas 12 anos. O outro ocorreu em 2017, com a irmã da vítima, que na época tinha 13 anos. Ouvimos essas vítimas e elas afirmaram que tiveram os filhos delas após serem estupradas pelo indivíduo. A mãe das adolescentes não tinha conhecimento dos abusos”, explicou Costa.

Conforme a autoridade policial, em depoimento na delegacia, o infrator confirmou os abusos sexuais e assumiu a paternidade de um dos filhos. O mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável em nome dele foi expedido pelo juiz Rômulo Garcia Barros Filho, da 2ª Vara da Comarca de Tefé.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, ele será levado para a Unidade Prisional de Tefé (UPE), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

