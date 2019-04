Jovem sofre tentativa de homicídio e leva quatro tiros em Manaus

Manaus - Atingido com quatro tiros, um jovem de 22 anos deu entrada na emergência do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (10). A vítima foi baleada na rua Dalva de Oliveira, no bairro Tancredo Neves, na mesma zona.

De acordo com policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem estava caminhando pela via quando foi surpreendido por dois homens que estavam em um carro preto, de modelo e placa não identificados.

Ainda conforme a polícia, segundo relatos de testemunhas, o homem que estava no banco do carona desceu do veículo e atirou diversas vezes contra a vítima. Os tiros atingiram as costas, a perna e o braço do jovem, e os criminosos fugiram sem ser identificados.

A vítima foi socorrida por populares e levada em um carro particular para o HPS Platão Araújo, onde recebe atendimento médico e deve ficar em observação. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Edição: Lucas Vítor Sena

