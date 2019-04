Quarteto recebe Rocam à bala e um acaba morto em comunidade de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros durante uma intervenção policial no fim da noite de quarta-feira (10), na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após informações de disparos de arma de fogo na rua Santa Rita. Ao chegar na rua Santo Antônio, a guarnição foi recebida a tiros por quatro homens, que estavam escondidos próximo a uma área de mata.

Um revólver foi apreendido com o suspeito | Foto: divulgação





Os policiais militares revidaram e um dos homens foi alvejado com quatro tiros, sendo dois nas costas, um no braço direito e outro no tórax. Outros três suspeitos conseguiram fugir.

Um revólver calibre 38 foi encontrado com o homem baleado, contendo quatro munições deflagradas e duas intactas. O suspeito ferido foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Abdel Rodrigues Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, onde morreu.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste da capital.

Leia mais

Necropsia aponta que mulher morta com 13 tiros não estava grávida

Adolescentes são apreendidas em Manaus por decapitarem traficante