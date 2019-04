Vídeo mostra latrocínio de dona de casa e morte de ladrão no São José

Arlesson se levanta e dá um tiro na vítima | Foto: Divulgação

Manaus - Foram divulgadas as imagens que mostram toda a ação de um casal de assaltantes que resultou na morte da dona de casa Deisiane Gonçalves Monteiro de 26 anos, na tarde desta quarta-feira (10). O crime foi todo gravado pela câmera de seguranças das residências e mostra o momento exato da abordagem do casal em uma moto, a chegada dos populares e a agressão ao criminoso, que acabou morrendo no hospital após levar uma pedrada e tiros da população.

Deisiane havia acabado de deixar o filho na escola e retornava para casa, segundo familiares, sem nenhum pertence de valor, mas mesmo assim, foi agredida e morta pelos assaltantes. Os suspeitos de cometer o crime são um homem, identificado como Arlesson Pereira da Silva, de 27 anos, e Lorena Souza da Silva, de 21 anos.

Depois de abordar Deisiane, alguns populares ao verem a ação criminosa também reagiram e jogaram pedras nos criminosos. Arlesson consegue se levantar, pegar a arma e dar um tiro na vítima, que acaba morrendo no local. A bala transfixou alguns órgãos, entre eles o pulmão.

Os momentos de terror continuam, Lorena monta na moto e Arlesson vai empurrando o veículo. Segundo depois, uma pessoa que estava em uma loja arremessa uma pedra certeira na cabeça de Arlesson.

A multidão aparece e faz justiça com as próprias mãos. É possível ver o momento em que um homem pega a arma do chão e efetua disparos contra o criminoso. Lorena também foi espancada e teve braço e costela quebrados.

Veja como foi o caso:

O crime chocou a população nesta quarta | Autor: Reprodução





Leia mais:

Assaltante que matou mulher no Sao Jose morre em hospital

Mulher é assassinada ao reagir assalto no São Jose 2