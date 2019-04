Em Manaus, atirador põe fim em festa ao atirar contra aniversariante

O jovem perdeu muito sangue, mas sobreviveu ao atentado | Foto: Josemar Antunes/divulgação





Manaus - Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite de quarta-feira (10), em uma pizzaria situada na rua 51, no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima comemorava o aniversário.

De acordo com a polícia, J.S.B. foi surpreendido dentro da pizzaria com um tiro no ombro por um homem desconhecido, que fugiu em seguida com apoio de uma mulher em uma motocicleta, de cor e placa não identificada.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A guarnição realizou buscas pelo casal, mas sem sucesso.

O adolescente deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, onde passou por cirurgia. Os familiares da vítima não foram encontrados para comentar sobre a tentativa de homicídio.

A polícia ainda não tem informações sobre a identificação dos suspeitos e a motivação para o crime.

