Em assalto, trio tortura e joga gasolina em corpo de idoso no Amazonas

Os suspeitos confessaram o crime | Foto: divulgação





Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), sediado em Tefé (a 522 quilômetros de Manaus), em parceria com a Polícia Civil, prenderam, na tarde de quarta-feira (10/4), três homens de 20, 21 e 24 anos acusados de roubar e torturar um idoso de 67 anos, durante o final de semana, na comunidade de São Francisco do Bauana, em Alvarães (a 530 quilômetros de Manaus).

O trio foi preso em uma casa de farinha localizada em uma área de mata próxima à comunidade, após denúncias anônimas.

De acordo com a vítima, os infratores invadiram sua residência para roubar uma quantia em dinheiro. Para isto, jogaram gasolina em seu corpo e realizaram práticas de tortura que quase o levaram a morte.

Os infratores foram autuados por roubo e agressão, e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Alvarães. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

