Adolescente de 14 anos some após visitar tio em Manaus

Familiares procuram pela jovem | Foto: Divulgação

Manaus - A adolescente Avril Raquel Campos Magalhães, de 14 anos, desapareceu depois de ir com a irmã mais velha para a casa do tio, que fica localizada no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A jovem teria que retornar sozinha para a residência onde mora, na Cidade Nova, na Zona Norte, enquanto o tio e a irmã faziam uma prova, mas nunca chegou ao destino no último domingo (7).

Conforme o tio de Avril, o vigilante Jonas Rodrigues, ele e a sobrinha, irmã mais velha da desaparecida teriam ido participar da prova do Idam no último domingo, e Raquel deveria voltar para a casa da mãe sozinha, como já tinha feito outras vezes, mas desta não chegou até a residência. A adolescente teria saído da casa do tio por volta das 16h.

"Ela já fez isso [desaparecer] outra vez, foi para a casa de uma irmã, que já foi procurada pela mãe dela desta vez, mas disse que Avril não estava na residência. A família ainda não registrou o boletim de ocorrência, mas acionou o Conselho Tutelar para ajudar nas buscas pela jovem", explicou o tio.

Os familiares de Avril pedem a ajuda para encontrá-la. Informações que ajudem a chegar ao paradeiro da adolescente, ligar para o número (92) 99207-0451.

